32 infractions dans le transport des déchets

Les contrôles, réalisés le 27 novembre et le 4 décembre à l'aire de Capellen, puis le 5 décembre sur la N31 à hauteur de Pétange, ont mis en exergue de nombreuses irrégularités en matière de transports de déchets. Durant ces trois jours, la police grand-ducale et l'administration de l'Environnement ont contrôlé 46 poids lourds et relevé 32 infractions, dont 4 concernaient le transport transfrontalier de déchets.

Cette opération, menée dans le cadre d'une formation des policiers luxembourgeois, avait pour but de détecter d'éventuels transferts illicites de déchets dangereux. «Les contrôles des transferts de déchets peuvent comprendre l'inspection des documents, la confirmation de l'identité et, au besoin, le contrôle physique ou chimique des déchets», ont indiqué l'administration de l'Environnement et la police grand-ducale.

(L'essentiel)