Sa voiture s'embrase, il s'enfuit à pied

Il était aux alentours de 23h40 vendredi soir quand un automobiliste a eu un accident dans la Montée de Clausen, au niveau du N°9. La voiture – une Audi RS3 avec des plaques luxembourgeoises - a entièrement brulé et a causé d’important dégâts matériels tout autour. Le conducteur, qui s’est enfui à pied, n’a pas encore été identifié.

La police lance un appel à témoins pour comprendre les circonstances de l’incident et appelle toutes les personnes pouvant faire avancer l’enquête à se manifester au 244 40 1000 ou via Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu.

Le CGDIS a apr ailleurs indiqué samedi matin que les secours étaient sortis à cinq autres reprises sur des incidents importants. Peu après 18h30 vendredi, une personne a été blessée dans une collision entre deux voitures, sur l’A4, entre Leudelange et la Croix de Cessange.

Vers 22h45, deux personnes ont été blessées également dans une collision entre deux véhicules, sur l’A7 entre Colmar-Berg et Schieren. Presque deux heures plus tard, à 0h30, une voiture a fini contre un poteau et une personne a été prise en charge, route de Luxembourg, à Dudelange. Vers 1h40, un véhicule s’est retrouvé sur le toit et les pompiers sont intervenus pour venir en aide à une victime, sur la RN10 entre Remerschen et Schwebsange.

À noter que les soldats du feu sont également intervenus sur un incendie dans une cave à Hollerich, rue Antoine Meyer peu après 20h.

(L'essentiel)