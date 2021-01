Luxair suspend sa ligne Sarrebruck-​​Hambourg

En raison d'une demande insuffisante, Luxair n'assure plus pour l'instant sa seule liaison intérieure en Allemagne, entre Sarrebruck et Hambourg, selon le magazine spécialisé aerotelegraph. La ligne ne sera pas non plus exploitée dans le cadre du programme de vols d'été.

La seule lueur d'espoir est le programme de vols du prochain hiver (2021/22), avec des liaisons entre la capitale de la Sarre et la ville hanséatique à nouveau prévues à partir du 31 octobre. Mais ces prévisions sont encore susceptibles d'être remises en cause, selon l'évolution de la pandémie.

(L'essentiel)