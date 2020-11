De plus en plus d'Américains au Luxembourg

1 295 en février 2011, 2 334 au 1er janvier 2020: le nombre d'Américains, recensés au Luxembourg par le Statec a beaucoup augmenté ces dernières années. Si cette évolution n'a pas été continue, leur nombre dépasse globalement les 2 000 depuis 2015.

«Cette hausse est probablement due en grande partie à l'arrivée de travailleurs qualifiés dans des entreprises telles que Google, Microsoft, Amazon et d'autres entreprises technologiques et spatiales», précise un porte-parole de l'ambassade des États-Unis au Grand-Duché. «De plus, la population luxembourgeoise elle-même a augmenté, c'est un endroit charmant pour vivre et travailler!», précise-t-il.

L'ambassade s'est d'ailleurs mobilisée dans le cadre de cette campagne, même si beaucoup d'Américains du Luxembourg ont effectué eux-même les démarches pour voter. Si, en moyenne, environ 50% des Américains votent lors de l'élection présidentielle, cette part est plus importante au Luxembourg, «notamment en raison de la catégorie socio-professionnelle des Américains du Grand-Duché», précise l'ambassade.

«Beaucoup plus cette année que lors des dernières élections»

Leur bulletin (absentee ballot) est comptabilisé dans leur dernier État de résidence aux États-Unis. Et ces élections ne désigneront pas seulement un président (via des grands électeurs) mais aussi des représentants du congrès, des gouverneurs ou des maires. Selon les États, l'électeur devait envoyer son bulletin par mail, fax ou email.

«Nous avons reçu quelques centaines de demandes de renseignements et avons mené une campagne sur notre site web et sur les médias sociaux pour informer les gens que l'ambassade est là pour les aider à voter. Nous avons reçu quelques dizaines de bulletins de vote par semaine au cours des deux derniers mois - nous les renvoyons chaque semaine aux États-Unis avec le courrier sécurisé de l'ambassade officielle - soit un total de plus de 200 bulletins de vote physiques. C'était certainement beaucoup plus cette année que lors des dernières élections présidentielles», précise l'ambassade du Luxembourg.

Il était encore possible de voter le jour de l'élection, certains États autorisant les votes par correspondance en ligne. Certains acceptent même les bulletins de vote après le jour du scrutin!», confie l'ambassade, qui estime que le résultat du scrutin n'aura pas un fort un impact sur le quotidien des Américains du Luxembourg. Les liens culturels et politiques entre Luxembourg et États-Unis resteront plus forts que les clivages politiques.

