Fortunes diverses dans plusieurs cambriolages

Efficacité maximum! Appelés pour un cambriolage dans une maison de la route d'Arlon, dans le quartier de Belair, à Luxembourg-Ville, les policiers ont mis la main sur deux malfaiteurs en flagrant délit, lundi, vers minuit. Arrêtés sur ordre du procureur, ils seront présentés à un juge ce mardi.

Plus tôt dans la soirée, vers 19h30, une habitante de la rue d'Athus, à Pétange, a eu moins de chance. C'est en rentrant chez elle que la malheureuse a constaté que des inconnus étaient rentrés chez elle par l'arrière durant l'après-midi. Les brigands ont eu le temps de retourner la maison et de voler de l'argent et des bijoux...

Un autre cambriolage a eu lieu dans une maison, dans la commune de Schuttrange, à Neihaischen. La police en profite pour rappeler les règles élémentaires pour se prémunir des cambriolages, comme la nécessité d'installer un système d'alarme ou de mieux sécuriser les fenêtres.

(L'essentiel)