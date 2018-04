Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

International Dog Show Les amoureux des chiens ont rendez-vous au 96e International Dog Show à Luxexpo The Box. Éleveurs et propriétaires feront parader et concourir leurs plus beaux chiens de race lors de l’événement organisé par la Fédération cynologique luxembourgeoise. Toutes sortes de races de chiens seront à admirer sur les 13 000 m² dédiés. Les visiteurs pourront ramener leurs amis à quatre pattes et trouver, au fil des stands, de la nourriture, des articles de toilettage ou encore des jouets.

Samedi et dimanche, de 10h à 18h, à Luxexpo The Box.

Entrée à 5 euros, 2,50 euros pour les ados, gratuit pour les enfants.

Lorenzo Le jeune rappeur français, à peine la vingtaine, est vite devenu un phénomène sur YouTube, où il cumule des dizaines de millions de vues. Proche du duo Columbine, membre du même collectif, Lorenzo est à mi-chemin entre le rappeur underground et l’artiste contemporain. Avec son attitude white-trash, son rap potache, sa verve à la fois littéraire et ordurière, il maîtrise et joue avec les codes, insufflant à son rap une bonne dose d’humour et de fraîcheur.

Vendredi, 20h30, à la Rockhal, à Esch-Belval.

Entrée: 22 euros.

Les petits au musée Une visite guidée interactive pour les 3 à 6 ans est organisée samedi, à 14h, au City Museum, à Luxembourg-Ville. Les petits visiteurs découvriront la photographie de rue.

Réservation obligatoire.

Des puces et de l’art Le Flea&Art Market, un marché aux puces et marché d’art, aura lieu samedi, de 12h à 19h, au 1, Dernier Sol, dans le quartier de Bonnevoie, à Luxembourg. Il est organisé par Hariko, un espace de partage et de création pour jeunes et artistes.

Les artistes exposent Le centre commercial City Concorde fait la part belle à l’art et au design en se transformant en galerie, où dix artistes luxembourgeois exposent des sculptures, bijoux, peintures, photos, etc., jusqu’au 21 avril.

Lost In Pain Lost In Pain, groupe de metal luxembourgeois, revient avec «Gold Hunters», troisième opus qu’il présente à la Rockhal.

«C’est un album concept autour d’une ancienne mythologie des Annunaki, qui reviennent sur Terre récupérer de l’or. Chez nous, la composition ne s’arrête jamais vraiment», nous explique Hugo, chanteur / guitariste du groupe.

Samedi, 20h30, à la Rockhal, à Esch-Belval.

Entrée libre.

Marché du vin Le moment est venu pour les amateurs de vin de tester le résultat des dernières vendanges, lors du marché du vin de Grevenmacher qui se tiendra ce vendredi. Les visiteurs recevront un verre à l’entrée pour les dégustations. Ils pourront découvrir de nouvelles créations et s’entretenir avec les différents vignerons de la région.

Vendredi, de 10h à 12h, et de 16h à 21h, au centre sportif et culturel de Grevenmacher.

Entrée 7 euros.

(L'essentiel)