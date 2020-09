2% de déments au Luxembourg d'ici 2050

Crise climatique, migration, inégalités sociales, conséquences du coronavirus: la liste des défis que le Grand-Duché devra relever dans les années à venir est longue. S'ajoute à cela l'évolution démographique, car la population du pays est vieillissante. Cette situation exerce une pression croissante, en particulier sur le système de santé.

Les dernières estimations du nombre de personnes atteintes de démence sont particulièrement préoccupantes. Selon les calculs des experts d'«Alzheimer Europe», le Luxembourg comptait environ 7 600 personnes démentes en 2018, soit 1,25% de la population totale, qui était alors de 602 000.

Les prévisions précédentes ne sont pas confirmées

D'ici 2050, ce chiffre devrait doubler. D'après les estimations d'«Alzheimer Europe», le Luxembourg comptera alors près de 790 000 habitants, dont 2,45% seront atteints de démence, soit 19 290 personnes au total. Au Luxembourg, la proportion croissante des plus de 65 ans au sein de la population est un facteur clé, en particulier la proportion des plus de 85 ans. D'ici 2050, ce nombre devrait être au moins deux fois plus élevé qu'en 2018. La croissance démographique joue un rôle secondaire. Avec cette évolution, le Luxembourg s'inscrit dans la tendance européenne.

Le système de santé du pays est globalement bien équipé, comme le souligne Christiane Stomp de l'«Association Luxembourg Alzheimer», contactée par L'essentiel. «La prévention de la démence, la détection précoce et la prise en charge médicale des patients sont des priorités pour les ministères de la Santé et de la Famille. En outre, l'Université fait avancer la recherche sur la démence depuis des années. Des améliorations sont cependant à apporter au niveau de l'assurance dépendance. Les personnes démentes nécessitent des soins particuliers dont la caisse d'assurance doit tenir compte dans une plus large mesure», dit-elle.

Selon Christiane Stomp, il n'y a pas pour autant de véritable lueur d'espoir dans la lutte contre la maladie. Le seul aspect positif est que les chiffres des prévisions précédentes ne se sont pas confirmés. Dans toute l'Europe, on compte environ un million de personnes démentes de moins que pronostiqué. Cette baisse est due au fait que les personnes adoptent un mode de vie plus sain, selon «Alzheimer Europe». Par ailleurs, les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, qui augmentent également le risque de démence, sont désormais mieux contrôlés.

