14 clients LuxairTours dans l'hôtel de Tenerife

Un milliers de touristes, dont des Luxembourgeois, sont confinés à l'hôtel H10 Costa Adeje Palace de Tenerife depuis ce matin. Un Italien de 69 ans originaire de la région de Milan y a en effet été testé positif au coronavirus. Selon le ministère des Affaires étrangères, quatre Luxembourgeois sont dans l'hôtel, relaie RTL. «Nous n'avons pas été en contacts avec eux, mais l'ambassade du Luxembourg à Madrid et le consulat honoraire entretiennent le contact», indique le ministère.

110 Belges aussi



LuxairTours, qui propose l'hôtel 4 étoiles (467 chambres) dans son catalogue a pour sa part indiqué via un communiqué que quatorze de ses clients séjournaient dans l'hôtel: «Ils sont affectés par les mesures imposées de mise sous contrôle sanitaire. LuxairTours est en contact avec ses clients ainsi qu’avec les autorités luxembourgeoises et espagnoles», a indiqué le voyagiste précisant que «toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de ses clients» seront prises. Les clients qui avaient prévu de séjourner dans cet hôtel dans les prochaines semaines se verront proposer «une alternative de séjour».

Des messages sous les portes des chambres

«Nous pouvons voir des agents de sécurité devant l'hôtel et une cinquantaine d'employés depuis la fenêtre», rapporte le vacancier britannique Christopher Betts à l'agence de presse Reuters. Selon lui, l'hôtel a fait passer un message sous la porte des chambres pour informer les touristes de la situation et des mesures de protection. Tous doivent rester dans leur chambre jusqu'à nouvel ordre, selon la lettre en espagnol, anglais, français, allemand et italien.

C'est un touriste italien originaire de Milan qui est à l'origine du problème. L'homme de 69 ans, qui séjournait dans l'hôtel, a été testé positif au coronavirus, ont confirmé les autorités espagnoles dans la nuit de lundi à mardi. Outre les Luxembourgeois, 110 belges séjournent dans l'hôtel.

Celui-ci figure au catalogue de LuxairTours. Mais d'autres voyagistes luxembourgeois pourraient avoir des clients sur place, via TUI, qui est commercialisé dans diverses agences au Grand-Duché. C'est le cas notamment des voyages Flammang, qui rassurent et indiquent à L'essentiel n'avoir aucun touriste concerné. Également sollicités, Sales-Lentz, qui propose TUI via son agence We Love To Travel, et les voyages Émile Weber n'ont pas encore donné suite.

