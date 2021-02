Decathlon lancé dans la course aux sportifs du pays

Un premier pas au Grand-Duché. Decathlon ouvre ce mercredi matin un magasin dans le complexe Royal-Hamilius, au cœur de la capitale. L'enseigne française d'équipements sportifs y développe sur 630 m2 son concept «City», un format compact, très éloigné des formats des magasins en périphérie. «On voulait depuis longtemps être présent au Luxembourg, mais il fallait trouver le bon emplacement, sans faire d'auto-concurrence avec les sites d'Arlon, Thionville et Mont-Saint-Martin», explique Stefan Schins, en charge du développement de la marque.

L'offre se limite à quelques disciplines bien ciblées sur les sportifs urbains, comme le running ou la natation, mais «tous les produits Decathlon sont accessibles sur un site en «.lu» pour des livraisons à domicile ou le retrait en magasin», souligne Karine Blanc, directrice pour le Luxembourg.

Réputé pour ses prix démocratiques, le groupe dit appliquer des tarifs similaires à ceux des pays voisins. À côté des équipements et accessoires, des services comme la réparation de vélos et le cordage de raquettes de tennis. «Quand cela sera possible, on voudrait proposer des cours collectifs sur place, comme du fitnesss», lance Karine Blanc.

Ce premier «point de contact» au Luxembourg a nécessité 500 000 euros pour l'aménagement intérieur et l'embauche de huit collaborateurs. Son fonctionnement sera évalué avec la volonté d'ouvrir un second magasin, «peut-être un peu plus grand», conclut Stefan Schins.

