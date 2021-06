Orages et fortes pluies se dirigent vers le Luxembourg

Les orages de l'été 2021 vont se faire plus nombreux, au Grand-Duché. MeteoLux a émis un bulletin d'alerte jaune pour l'ensemble du pays ce jeudi, entre 12h et 21h. Des orages sont attendus, avec localement de fortes pluies et de la grêle. Les températures atteindront 25°C dans l'après-midi, avant un retour à la normale prévu la nuit prochaine.

La journée de vendredi commencera sous un mélange de soleil et de nuages. De légères averses sont possibles. Dans l'après-midi, un nouveau front orageux atteindra le Grand-Duché. Le week-end, des averses seront encore possibles, mais le temps sera globalement plus clément avec quelques éclaircies. Les températures maximales culmineront à un peu plus de 20°C.

(sw/L'essentiel)