Le Luxembourg compte peu de cas non détectés

Au quotidien, les tests PCR révèlent le nombre de nouveaux cas positifs au coronavirus. Mais au Luxembourg, de nombreuses personnes se soumettent également à des tests sérologiques dont le but est de vérifier la présence d'anticorps dans le sang. «Les deux rentrent dans notre stratégie de tests à grande échelle et sont importants pour se faire une idée de l'évolution de la pandémie», souligne Monique Putz, attachée de presse au ministère de la Santé, interrogée par L'essentiel.

Chaque semaine, 1 000 invitations aux tests de dépistage sérologique sont envoyées par la direction de la Santé et d'après Monique Putz, «ils affichent presque toujours complet». Entre le 16 novembre 2020 et le 5 mars 2021, plus de 11 000 personnes y ont participé au Luxembourg. Durant cette période, le nombre de cas positifs au Covid est passé de 6 à 12%.

Peu de cas non détectés

D'après Monique Putz, cela reflète non seulement le fait que le nombre d'infections est en hausse, mais aussi un plus grand nombre de personnes vaccinées, qui ont également développé des anticorps. Mais les scientifiques partent du principe que de nombreuses personnes déjà porteuses du coronavirus ont eu un test sérologique négatif, car les anticorps circulant dans le sang disparaissent progressivement.

Le Luxembourg compte par ailleurs très peu de cas non détectés, déclare l'attachée de presse. «Selon les semaines, le nombre de cas non détectés s'élève à seulement 1,5%, ce qui reste très faible. Cela explique également pourquoi les vagues se sont toujours très vite stabilisées dans le pays», détaille-t-elle.

La troisième phase du Large Scale Testing démarrera le 25 mars prochain et se terminera le 15 juillet, avec une prolongation possible jusqu'au 15 septembre. Le coût de l'opération s'élève à environ 43 millions d'euros, voire 62 millions en cas de prolongation. Les tests sérologiques en font partie et devraient se développer.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)