5 blessés dans l'accident d'un tram et d'un bus

Cinq blessés, dont deux avec plus de gravités, dans une collision bus contre tram. Il était environ 9h30, ce vendredi matin, quand la police a signalé un accident sur l'avenue Kennedy, au Kirchberg. Un bus et un tram sont entrés en collision à la hauteur de la rue Alphonse Weicker. Le bus, qui voulait s'engager dans la rue, n'avait pas vu le tram arriver. Selon la police le choc était assez violent et le bus a également percuté un arbre et un feu tricolore. 30 à 50 personnes étaient présentes dans le tram et 2 dans le bus, en comptant les chauffeurs.

La rue Weicker est fermée entre la rue Jean-Monnet et l'avenue Kennedy et est donc à éviter. La police et des ambulances sont sur place. La circulation du tram a été un temps interrompu. À l'heure actuelle, une navette circule à la place du tram entre Luxexpo et l'arrêt bibliothèque, depuis lequel la circulation se fait normalement jusqu'à la place de l'Étoile.

On déplore cinq blessés, dont deux plus grièvement qui ont été emmené à l'hôpital, mais leurs jours ne sont pas en danger. Les conducteurs sont parmi les blessés. Trois ambulances et une voiture du Samu ainsi que 22 personnes des services de secours ont été mobilisées.

La police indique qu'il faudra 2 à 3 heures, le temps de nettoyer les débris, pour que le secteur soit rouvert à la circulation.

(dj/L'essentiel)