La neige attendue dans le nord du pays vendredi

Après une dizaine de jours de répit, la neige va refaire son apparition au Luxembourg, vendredi. Selon son dernier bulletin publié ce jeudi à 14h, Meteolux annonce une vigilance jaune pour le nord du pays de 9h à 19h, avec des averses de neige qui pourront donner un cumul entre 1 et 3 cm.

Soyez prudents sur les routes, car sur l'ensemble du pays, des faibles averses de neige ou pluie et neige mêlées rendront localement les chaussées glissantes. La température ne dépassera plus les 4°C avant mardi et pourrait même plonger jusqu'à -7°C.

(L'essentiel)