Le climat mobilise encore à Luxembourg

Une semaine après avoir timidement réuni 1 200 élèves sous la bannière de «Youth Climate Luxembourg», une nouvelle marche pour le climat s’est déroulée ce vendredi après-midi dans les rues de Luxembourg. Annoncée comme «la plus grande manifestation climatique jamais vue au Grand-Duché», cette énième démonstration a clôturé la «Week for Future» avec une plus grande mobilisation grâce à quatre cortèges distincts d’élèves, de citoyens, d’ONG et de syndicats réunis sous la bannière «United for Climate Justice».

Alors que près de 5 000 élèves s’étaient mobilisés sous la pluie mi-mars, les organisateurs ont cette fois-ci fait appel au plus grand nombre pour tenter de réaliser un nouveau coup de force. Cette fois, c'est avec «un mélange de jeunes et de moins jeunes» activistes dévoués à combattre des changements climatiques tels que les inondations, les vagues de chaleur ou encore les tempêtes. Les élèves étaient toujours là, dès la fin des cours à 15h, et ils ont été massivement rejoints par des ONG, des syndicats, des membres de partis politiques et des citoyens.

Plus de 3 000 citoyens

«Nous voulons un plan pour notre futur et nous appelons enfin nos représentants politiques à prendre leurs responsabilités», a martelé au micro, Zohra Barthelemy, une des représentantes de «Youth For Climate Luxembourg», à la manière de Gretha Thunberg.

Nora Back, représentante du syndicat OGBL et présidente de la Chambre des salariés, a quant à elle mis en garde la jeunesse contre des politiques qui ne leur réservaient aucun futur. «Les politiques climatiques doivent être économiquement justes si nous voulons sauver la planète lors des prochaines années. C’est tous ensemble que nous y arriverons pour nos enfants. Aujourd’hui n’est qu’une première étape d’un long chemin».

Probablement près de 3 000 personnes selon nos premières estimations, qui restent à confirmer par la police, ont défilé dans les rues de la capitale avant d’aboutir place Clairefontaine. Les différents représentants des organisations y ont pris la parole, micro en main, devant un public forcément conquis et totalement acquis à la cause climatique. Cette nouvelle marche pour le climat s’est déroulée dans une ambiance extrêmement bon enfant et sous le soleil. Reste à voir d’ici les prochains mois pour quel résultat?

