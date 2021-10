Louer sa voiture ou bien l’acheter? L’éternel débat

Rouler en leasing c’est un peu comme la politique, le sujet risque fort d’animer votre repas de dimanche en famille. Il y a ceux, déjà, qui valident l’option tranquillité. Car un contrat de leasing, sur 24 à 60 mois en moyenne, comprend généralement l’entretien régulier, des réparations mécaniques, voire l’assurance, une assistance et les pneus été ou hiver. Finalement il n’y a que votre plein d’essence à ajouter au budget mensuel.

Près de 50 000 voitures en leasing



Mobiz, l’association professionnelle représentative des principaux acteurs de la location de véhicules à court et à long terme au Luxembourg, compte actuellement seize membres. Mais ses responsables considèrent que plus ou moins 20 acteurs sont actifs. À lui seul, le secteur du leasing représente environ 47 000 véhicules roulant et plus de 15 000 véhicules immatriculés chaque année. Ce sont majoritairement des voitures particulières et des utilitaires légers.

«Les mensualités peuvent aller de 200 à 1000 euros», estime l’Automobile Club du Luxembourg. Avec cette enveloppe, vous pouvez «disposer d’une voiture dans une gamme de prix supérieure à ce que l’on pourrait s’offrir avec un financement classique», note le comparateur d’offres Leasing auto. Selon ces spécialistes, choisir un véhicule d’occasion en leasing, notamment ceux remis sur le marché après un premier contrat, réduit même «l’impact écologique (…) en ne générant pas l’achat d’un véhicule neuf». En outre les véhicules sont en stocks et disponibles immédiatement. Voilà pour quelques atouts.

«Mon choix est vite fait»

Mais il y a les contre. Un leasing «s’apparente à une location à long terme», rappelle l’ACL. Le véhicule, sauf si vous activez l’option d’achat, ne vous appartient pas. «Si on fait bien le calcul, le leasing reste cher par rapport à un achat», relève Madiou, lecteur de L’essentiel. Principal argument? Le kilométrage limité, la plupart des contrats tablant sur 10000 kilomètres par an en moyenne. «Quand on me dit "Je dois prendre l’autre voiture pour les vacances sinon mon leasing augmentera", mon choix est vite fait. J’achète ma voiture et je la garde longtemps», glisse Bruno, un autre lecteur.

Pour beaucoup le leasing serait «un piège». D’où la nécessité de bien se renseigner, d’adapter sa formule à son usage et de signer un contrat mûrement étudié. Le leasing devient alors «une solution sans mauvaises surprises ou coûts cachés en petits caractères», rassure l’ACL.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)