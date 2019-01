Taxiapp.lu, une alternative à Uber au Luxembourg

Ce jeudi matin, une nouvelle offre de taxis est disponible au Luxembourg. «Sur l'application taxiapp.lu, on peut réserver un taxi en quelques clics et suivre son arrivée en temps réel», s'enthousiasment Michele Lovece et Renzo Bellanima, les directeurs associés.

Une arrivée qui ne fait pas que des heureux



Si le ministre de la Mobilité, François Bausch, est «très content de toute initiative digitale relative au marché des taxis», Olivier Gallé, patron de la société Colux et président de la Fédération des patrons loueurs de taxis et d’ambulances, n'a pas la même lecture de l'arrivée de taxiapp.lu: «Ce sont des informaticiens qui s'amusent et n'ont aucune connaissance du monde des taxis.



C'est Uber déguisé et les indépendants vont être exploités et devront reverser 10% de leurs gains», dit-il. La société Webtaxi estime de son côté que le «marché des taxis est libre» et que sa stratégie n'est pas «d'empêcher qui que ce soit de s'installer».

Les deux hommes spécialisés dans le e-commerce et la livraison de repas à domicile ont voulu ajouter une nouvelle corde à leur arc. «Nous avons effectué une étude de marché et remarqué qu'il y avait un besoin en la matière, avec notamment des prix plus bas. Nous sommes une alternative légale à Uber et nous avons toutes les autorisations ministérielles nécessaires», assurent-ils.

Application simple

Renzo et Michele travaillent avec des chauffeurs indépendants, «tous déclarés et titulaires d'une licence d'exploitation de taxis». Des indépendants qui devront verser entre 5 et 10% de la course à leurs employeurs. Si la flotte est dans l'immédiat limitée à une cinquantaine de véhicules, l'objectif est de monter rapidement en puissance pour arriver à 150 chauffeurs d'ici l'été.

«Les indépendants qui veulent nous rejoindre seront les bienvenus», confient les directeurs associés, qui misent sur «la simplicité de l'application», et sur des tarifs attractifs. «Selon la catégorie du modèle économique à la limousine, les prix s'échelonneront de 1,99 à 3,50 euros le kilomètre, auxquels s'ajouteront 2,50 euros pour la prise en charge. En moyenne, dans le pays les prix varient de 2,70 à 4,70 euros plus 2,50 euros de prise en charge».

(Gael Padiou/L'essentiel)