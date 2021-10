Un livre sur Diekirch à cause de... Saul Goodman

«Votre grand-tante Birgitte est décédée. Apparemment, elle est décédée à Diekirch, Luxembourg, il y a 8 ans». Cette petite phrase, sortie de nulle part et prononcée par l'avocat véreux, Saul Goodman, dans la série «Breaking Bad», n'est pas passée inaperçue, au Grand-Duché. Elle a notamment retenu l'attention de Maxime Toussaint, un jeune Luxembourgeois de 25 ans, étudiant en BTS médias à Diekirch, justement.

«Un jour, pour un cours de storytelling, notre prof nous a dit de faire un tour dans Diekirch et de revenir avec une idée d'histoire à écrire», se souvient le jeune homme. «J'ai remarqué la statue d'une femme qui soulève la queue d'un âne expulsant de l'or... J'ai mélangé ça avec la scène de "Breaking Bad" pour en faire une bête histoire écrite en cours». Le tout prend une autre tournure quelques mois plus tard. Fin 2020, Maxime commence à revoir régulièrement Cederic Schmid, 26 ans, un de ses amis d'enfance, désormais youtubeur.

«On va contacter des éditeurs»

Et de fil en aiguille, «il me dit qu'il a toujours voulu publier un livre», raconte Maxime. Ça tombait bien, «j'avais plein d'histoires et celle-ci s'est imposée. Une histoire sur Diekirch, ça n'existait pas». De là est née «La légende de Birgitte et ses ânes magiques», mêlant patrimoine de Diekirch, série américaine et une bonne dose d'imagination. Maxime se charge de la rédaction, Cederic de la coordination et de l'administratif. Les deux jeunes Luxembourgeois font illustrer l'histoire par Lucas Barreto, un designer argentin, et font traduire la prose de Maxime en luxembourgeois par Raoul Michels.

Ce travail d'équipe a été publié il y a quelques jours, le 5 octobre, sur Amazon en Print on Demand. Mais Maxime et Cederic voient plus loin. «On va contacter des éditeurs, il y a un intérêt énorme» pour cette histoire luxembourgeoise. Les librairies de Diekirch ont manifesté leur intérêt pour mettre le livre en vente une fois qu'il sera imprimé. Notamment la librairie qui se trouve sur la place de la fontaine ayant inspiré tout cela...

Bob Odenkirk, qui incarne Saul Goodman, parle de la grand-tante Birgitte et de Diekirch à partir de la 46e seconde:

