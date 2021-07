Faut-​​il rendre les parkings gratuits partout?

Et si le stationnement des voitures et des motos était gratuit dans tous les parkings publics souterrains et dans la rue? C'est ce que réclame une pétition ouverte aux signatures depuis vendredi. «Les transports publics sont gratuits depuis un certain temps», souligne le pétitionnaire. «Mais beaucoup de gens vont encore travailler en voiture, à moto...» .

Selon l'auteur de la pétition, «chacun a le droit de ne pas utiliser les transports publics», quelle qu'en soit la raison. «C'est injuste (presque discriminatoire) que ceux qui se déplacent en voiture doivent payer un parking coûteux». La pétition est ouverte aux signatures jusqu'au 26 août prochain. Si elle recueille 4 500 paraphes, elle fera l'objet d'un débat public avec les ministres et députés concernés. En attendant, les P+R aux entrées de la ville et près des gares permettent de se garer gratuitement et de gagner les lieux de travail en bus.

En tout, dix pétitions ont été ouvertes aux signatures vendredi. L'une d'elle réclame un taux d'imposition fixe de 20% pour tous les contribuables à partir de 2022. Une autre demande «une meilleure qualité de vie dans nos villes, villages et agglomérations». Cette dernière se plaint notamment de la baisse de qualité architecturale et urbanistique, «surtout dans la ville de Luxembourg» et veut que les nouveaux immeubles portent obligatoirement le nom du bureau d'architecte à l'origine de la construction et de l'élu qui l'a autorisée...

Un vote au suffrage universel des accords de coalition nés des élections législatives, l'interdiction pour les propriétaires de refuser un animal à leurs locataires ou encore la lutte contre le harcèlement moral au travail ou des tables à langer dans les toilettes pour hommes sont également réclamés.

(jw/L'essentiel)