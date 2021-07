Pourquoi les impôts tardent à vous rembourser?

Les personnes physiques dans l'attente d'un remboursement des impôts vont devoir prendre leur mal en patience. Selon les chiffres communiqués à L'essentiel par l'Administration des contributions directes, de nombreuses déclarations d'impôts de 2019, 2018, 2017 et 2016 n'ont pas encore pu être traitées ou sont en cours de traitement. Dans le détail, quelque 70 000 déclarations sont en suspens pour 2019 (dont plus de 20 000 ne sont pas encore parvenues à ce jour à l'Administration des contributions directes), environ 22 000 pour 2018 (dont près de 20 000 non reçues). Ce nombre tombe ensuite à quelque 4 000 dossiers en suspens en 2017 et quelques centaines pour l'année 2016.

La date de dépôt des déclarations

maintenue au mois de juin?



Habituellement fixé à la fin du mois de mars, le délai pour déposer sa déclaration d'impôts a été repoussé à la fin du mois de juin cette année, en raison de la crise sanitaire. Cette mesure sera-t-elle prolongée en 2022? «Cela dépend du législateur mais plus on recule la date et plus les déclarations nous parviennent tard», constate la directrice de l'Administration des contributions directes. À six jours de la date butoir, à peine 40% des déclarations de l'année d'imposition 2020 étaient parvenues au service des impôts...

Quelles sont les raisons de ce retard? «Le décalage des impositions est en grande partie lié au non-respect des délais de dépôt des déclarations, explique Pascale Toussing, directrice de l'Administration des contributions directes. De même, nous avons été confrontés à une explosion du nombre de déclarations à traiter, environ 70 000 de plus en 2018. Notre personnel, malgré des renforcements récemment accordés, n'a pas été assez étoffé pour absorber ces dossiers. Ces retards sont également dus à une digitalisation encore insuffisante, ce qui nous impose des saisies supplémentaires. Mais soyez certain que nos agents font tout ce qu'ils peuvent pour traiter tous les dossiers le plus rapidement possible».

«Chaque déclaration est importante»

Les retards peuvent également résulter des nombreux va-et-vient parfois nécessaires entre le contribuable et l'Administration des contributions directes. «Aucun dossier ne ressemble à un autre et certains demandent plus de temps pour être traités et soldés, souligne Alain Kugener, chef de la division inspection et organisation du service d'imposition. Tous les contribuables ne reçoivent d'ailleurs pas un remboursement d'impôts. Certains doivent aussi de l'argent à l'Administration...».

Si la priorité de traitement est donnée aux dossiers les plus anciens (NDLR: le législateur a fixé à cinq ans le délai normal de prescription, mais celui-ci peut être prolongé à dix ans dans certains cas), les agents traitent simultanément les déclarations les plus récentes. «Nous ne voulons défavoriser personne, chaque déclaration est importante», insiste Alain Kugener.

