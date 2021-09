Il fonce à 118 km/h à côté de l'école à 8h du matin

Dans le cadre de la rentrée scolaire, la police mène des contrôles pour protéger les écoliers. Ainsi, des contrôles de vitesse étaient effectués ce mercredi matin, par les policiers de Troisvierges dans le secteur de l'école primaire de Wincrange. Une action qui coïncidait avec l'heure d'arrivée des enfants en classe, vers 8h.

Les agents ont intercepté un fou du volant qui fonçait plus de deux fois plus vite que la vitesse limite autorisée. Le chauffard a été chronométré à... 118 km/h, en plein village, près de l'école! Bien entendu, son permis de conduire lui a été retiré et des poursuites judiciaires seront engagées contre lui.

À peine quelques minutes plus tard, les policiers ont sanctionné un autre chauffard, qui fonçait lui à 81 km/h, au même endroit.

(L'essentiel)