Les jeunes ont débattu sur des sujets de société

«L’opinion politique se façonne dès notre adolescence et dans notre société actuelle, il est important de débattre et d’écouter l’opinion des autres», a commenté Rafaela, 19 ans, en plein débat sur les droits de l'homme lors du «Rock de Rack», ce jeudi matin. Environ 200 élèves ont investi la Rockhal, à l’occasion du centenaire de droit de vote universel, pour parler d’égalité des sexes, composer des morceaux aux paroles engagées et débattre sur des thématiques telles le droit d’avortement. Et ce sous le regard attentif de la ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Taina Bofferding (LSAP), qui a rendu visite aux jeunes participants.

Au premier étage du bâtiment, Sophie, Stan, Steve, Aillin et Natalie, de l’École européenne, avaient pour tâche de repérer des commentaires d’internautes incitant à la haine. «Pour une fois, on échange sur les discours haineux au lieu de les éviter. C’est une manière de réaliser notre responsabilité en tant qu’internaute», se félicitait le groupe d’adolescents. Plus loin, Claudia et Valentina venaient de composer une chanson 100% féministe. «Après un brainstorming, nous avons décidé d’écrire un morceau engagé qui traite les stéréotypes féminins», expliquent les lycéennes, en première d’Ettelbruck.

Un débat bien animé sur le droit de congé de maternité d’une femme politicienne a poussé les jeunes à développer leurs arguments. «Une femme devrait se tenir à son mandat de cinq ans, car c’est sa responsabilité en tant que politicienne», a lancé un des élèves. «Si un politicien peut devenir père pendant son mandat, la femme a le même droit», ont riposté ses adversaires. Débats et tables se poursuivent tout au long de la journée. Le premier festival axé sur l’égalité des sexes sera clôturé par des concerts aux morceaux engagés, en fin d’après-midi.

