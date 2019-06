La kermesse de la place de Paris fait jaser

«Je ne comprends pas que cette année, avec les travaux du tram, la Ville ait autorisé la kermesse de la gare. En plus des nuisances sonores et des odeurs, la circulation piétonne et routière est extrêmement difficile dans le secteur», déplore Jacques Casanova, gérant d'un restaurant, place de Paris, à Luxembourg. Jusqu'au 30 juin, les forains vont occuper la place avec leur quinzaine de stands. «On est un peu cachés par tous ces stands et on risque d'avoir moins d'affluence, mais ça ne dure que dix jours», complète une commerçante.

La Ville de Luxembourg s'est demandé si elle allait organiser la kermesse cette année. «Au vu des travaux, on nous a dit que c'était possible alors on l'a maintenue», explique Patrick Goldschmidt, l'échevin en charge des fêtes et marchés. Du côté des forains, Nello Agurasti assure comprendre que les conditions de cette année peuvent être difficiles. «Nous ne pouvons pas renoncer aux kermesses. Elles font partie de notre gagne-pain. Le public qui se rend à la kermesse peut aussi profiter aux commerces des alentours», confie-t-il.

L'idée de déplacer la kermesse dans les années à venir n'est pas exclue. Il faudra alors trouver un autre endroit pour l'accueillir. «Nous réfléchissons à des alternatives», ajoute l'échevin.

(Marion Mellinger/L'essentiel)