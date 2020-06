Les frontières entre les pays sont de nouveau ouvertes

La pandémie de coronavirus qui a touché l'Europe faiblit. Ainsi, les frontières entre les pays de l'Union européenne rouvrent peu à peu. Ce lundi, les personnes résidant au Luxembourg vont retrouver un peu de liberté et pourront se rendre en France et en Belgique, quel que soit le motif. L'ensemble des contrôles sont levés, il n'y a plus de restrictions de déplacement.

Il en est de même pour les Français et les Belges, ils n'auront plus besoin de bonnes raisons, comme le fait de devoir aller travailler, pour se rendre au Luxembourg. La Belgique avait, le 30 mai dernier, assoupli les restrictions de circulation en autorisant les visites à la famille et les courses alimentaires et non alimentaires de l'autre côté de la frontière.

Le Luxembourg n'a jamais envisagé de fermer ses frontières

L'Allemagne avait déjà rouvert les points de passage avec le Grand-Duché qui avaient été fermés et assoupli ses contrôles le 16 mai dernier. Ces derniers devaient être supprimés mardi, finalement ils le sont dès ce lundi, y compris aux frontières avec la France et la Belgique.

Ces contrôles et restrictions de circulation avaient été mis en place à la mi-mars pour lutter contre la propagation du virus. Des attestations étaient demandées pour prouver la nécessité de passer d'un pays à l'autre, pour aller travailler notamment. Le Luxembourg n'a jamais envisagé de fermer ses frontières, les travailleurs frontaliers étant indispensables pour le fonctionnement de certains secteurs, comme celui de la santé.

(Marion Mellinger/L'essentiel)