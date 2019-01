Il détenait des milliers d'images pédophiles

Il possédait plus de 9 800 photos et 75 films pédopornographiques. Un homme de 43 ans était jugé vendredi matin pour possession de pornographie enfantine, rapporte RTL. Parmi les photos, 9 100 clichés de petites filles de 6 à 14 ans en bikini. Selon les enquêteurs, ces images pourraient aussi être considérées comme de la pornographie enfantine.

De 2015 à 2017, le prévenu a rassemblé films et images. C'est finalement Europol qui a averti la police grand-ducale, en indiquant que de la pédopornographie avait été téléchargée sur un ordinateur au Luxembourg. Lors de l'enquête, la police a également interrogé l'ex-épouse, qui soupçonnait déjà son ex-mari. Enfin, en mars 2017, l'accusé a été arrêté et a immédiatement avoué.

Une dizaine d'années plus tôt, il avait découvert la pornographie enfantine par accident. Il s'y est intéressé et n'a pas pu s'en défaire. Il a également été soulagé lorsque la police l'a interpellé et a tout arrêté. Il a expliqué à la barre être incapable d'expliquer comment il était tombé dedans. «Vous n'avez pas fait que tomber», lui a lancé le juge. L'homme suit un traitement psychologique. Sa volonté de parler, ses aveux immédiats et sa volonté de coopérer avec la police ont joué en sa faveur aux yeux de la cour. Outre une amende, une peine de deux ans de prison avec sursis est requise. Verdict le 23 janvier.

(L'essentiel)