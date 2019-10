Stéphanie et Mathilde ont été accueillies à Belval

Accueil humide mais plus que chaleureux de la reine Mathilde et la Grande-Duchesse héritière Stéphanie, mercredi matin, à la Cité des sciences de Belval. Avec une météo toujours aussi pluvieuse, une vingtaine de personnes sont venues accueillir la reine des Belges et la Grande-Duchesse héritière Stéphanie de Luxembourg, à l’entrée de la bibliothèque universitaire.

Hilde est venue spécialement de Molenbeek-Saint Jean, pour suivre le couple royal pendant trois jours de visite d’État. La Bruxelloise est une habituée des déplacements royaux, puisque cela fait 20 ans qu’elle suit le couple royal belge et a un avis bien tranché des monarques belges: «Le roi Philippe est plus tendu, plus renfermé que la reine, qui semble beaucoup plus sociable». La Belge ne tarit pas d’éloges à l’égard du Grand-Duc Henri: «J’ai pu discuter avec lui mardi, je lui ai demandé comment allait la Grande-Duchesse et il m’a répondu», dit-elle fièrement, le sourire aux lèvres. Hilde essaie chaque fois de leur amener un cadeau. Cette fois c’est une boîte de chocolats.

Travaillant à l'université de Belval, Alison est venue avec ses collègues pour apercevoir «leur» reine. «C'était important et c'est un peu la référence de notre pays», dit-elle. Xavier, professeur à l'université, a même décidé de faire attendre ses élèves ce mercredi matin, pour voir Mathilde de Belgique. «Je donne cours dans quelques minutes, ils attendront, ce n'est pas grave», plaisante-t-il.

Protocole bousculé

Une fois à l'intérieur de la bibliothèque de Belval, les deux femmes ont assisté à la présentation de nouvelles méthodes d’apprentissage pour les enfants, dont une leçon de mathématiques innovante sur tablettes. La reine et la Grande-Duchesse héritière n’ont pas hésité à aller saluer chacun des enfants, qui ont entre quatre et six ans. Pendant la présentation, les enfants restaient d’ailleurs très concentrés sur leur tablettes, ne faisant que peu attention à la reine des Belges et à la Grande-Duchesse héritière, qui se trouvaient pourtant juste en face de leurs petits bureaux. Léa, 5 ans, était très heureuse de les rencontrer: «Cela fait bizarre de les voir», a-t-elle glissé, juste après leur départ.

Vers midi, la reine et la Grande-Duchesse héritière ont dû quitter les lieux pour poursuivre leur visite. Alors qu’elles devaient rejoindre leur voiture, elles ont bousculé le protocole et ont été saluer les quelques admirateurs restants à l’extérieur, sous la pluie. Les spectateurs ont eu l'occasion de leur adresser quelques mots. Mathilde et Stéphanie ont même posé avec plaisir devant les spectateurs, s’improvisant photographes. Hilde a donc pu remettre ses chocolats à la reine et à la Grande-Duchesse héritière. «Oh, j’adore les chocolats», a réagi la souveraine belge, devant Hilde, qui garde encore les étoiles dans les yeux.

(Marine Meunier/L'essentiel)