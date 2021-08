Les cours d'été de soutien scolaire explosent

La Summerschool a démarré lundi dans les lycées et la plupart des écoles fondamentales publiques du pays. Instaurée l'an passé pour combler les retards liés à la crise du Covid, les cours avaient réuni 4 800 élèves du fondamental et près de 1 100 du secondaire. Cette année c'est plus de 5 500 au fondamental et 1 770 au secondaire qui sont inscrits.

Comme l'a précisé lundi le ministère de l'Éducation nationale, les cours de langues (allemand et français) sont les plus prisés au fondamental et les mathématiques au lycée. Le soutien est dispensé par 337 volontaires (dont 44 enseignants) pour les plus jeunes, et 221 (dont 35 enseignants et 164 étudiants) pour le lycée; des dossiers thématiques permettent de réviser à la maison ou en vacances.

L'offre gratuite pour les élèves désireux de se remettre à niveau se compose de dossiers de révision et de cours en présentiel jusqu'au 10 septembre. «Deux leçons de Summerschool par jour permettent toujours de profiter pleinement des vacances d’été. Il s’agit d’une opportunité pour retravailler des matières de l’année scolaire précédente ou bien préparer la nouvelle rentrée», indique le ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch.