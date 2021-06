Les finances publiques moins touchées que prévu

«Les effets négatifs de la crise du Covid-19 sont plus faibles qu'initialement prévu et la situation économique luxembourgeoise se présente très favorablement en comparaison européenne», affirme le Conseil national des finances publiques (CNFP) dans son «évaluation des finances publiques à l'occasion du Programme de stabilité et de croissance (PSC) pour la période de 2021 à 2025». Ainsi, analyse le CNPF, le PSC publié en avril 2021 prévoit une récession moins importante que prévue en 2020, à -1,3% au lieu du -6% anticipé en octobre 2020. En Zone euro, cette chute s'élève à 7,1%!

Le chômage en hausse?



Si les finances publiques semblent aller vers une amélioration, le taux de chômage, lui, risque d'augmenter, selon les prévisions. Ils pourrait atteindre 7% en 2024 et même 7,5% en 2025. L'inflation, elle, devrait rebondir jusqu'à 2% en 2025.

Le PSC prévoit aussi un rebond de la croissance à 4% cette année et l'année prochaine, puis à 2,7% en 2023 et 2,6% en 2024 et 2025. Fin 2020, le gouvernement espérait 7% de croissance pour 2021. Le Statec, lui, table toujours sur quelque 6% de croissance cette année. Et les effets de la crise vont continuer à s'estomper: «À partir de l'année 2023, le CNFP constate une grande proximité entre les prévisions» d'avril 2021 et celles élaborées avant la crise, à l'automne 2019. Ce qui constitue une nette amélioration par rapport aux pronostics de l'automne 2020. Et d'ici 2025, la croissance économique du Luxembourg devrait atteindre 2,6%, presque deux fois celle de la zone euro (1,4%).

Un déficit qui devrait s'améliorer

Le déficit de l'administration centrale est lui aussi moins grave que prévu, à 5,2% du PIB, avec une amélioration de 1,7 milliard d'euros liée notamment à une activité économique meilleure qu'anticipée en octobre dernier et à des montants alloués au programme de stabilisation et à Neistart Lëtzebuerg pas entièrement utilisés. Le déficit de l'administration centrale devrait encore considérablement se réduire, pour tomber à 2,4% du PIB puis 0,5% en 2025. Même schéma pour le solde de l'administration publique, qui doit même repasser dans le vert à l'horizon 2024.

Au final, le Luxembourg peut bénéficier de la «clause pour circonstances exceptionnelles» mise en place par la Commission européenne pour permettre aux pays touchés par la crise de déroger aux règles budgétaires de l'UE. Une clause qui devrait encore s'appliquer en 2022. Enfin, si le CNFP n'émet pas de recommandation particulière en raison de cette clause, il demande quelques clarifications sur différents thèmes.

Il aimerait notamment savoir comment le solde de la Sécurité sociale tombe de 1,2 milliard d'euros en 2019 à 598 millions d'euros en 2025, selon les prévisions. Il aimerait aussi pouvoir passer en revue de manière détaillée les emprunts effectués par le Luxembourg depuis le début de la crise. Le pays a émis trois emprunts obligataires pour un montant total de 6,5 milliards d'euros. D'ailleurs, d'après les prévisions du PSC, la dette publique devrait continuer à grimper pour atteindre 28,4% du PIB en 2023, avant de baisser légèrement à 27,6% en 2025, soit 22,3 milliards d'euros.

(jw/L'essentiel)