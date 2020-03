Un nouveau système pour le chômage partiel

Pour accélérer et faciliter le traitement des demandes de chômage partiel pour cas de force majeure liée à la crise Covid-19, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a mis en place, ce vendredi dès 17h, un nouveau système automatisé.

Le formulaire à remplir pour introduire vos demandes est accessible en cliquant sur l'onglet dédié sur Guichet.Lu. L’Agence pour le développement de l’emploi (Adem) communiquera dans les meilleurs détails sur cette nouvelle procédure.

Selon ce même communiqué, le gouvernement et les présidents des syndicats OGBL et LCGB ont également conclu un nouvel accord qui a été approuvé par le Conseil de gouvernement.

Selon cet accord, l’indemnité de compensation (qui correspond en principe à 80% du salaire normal de référence plafonné à 250% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés), ne peut être inférieure au montant du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Le Fonds pour l’emploi prendra en charge l'éventuelle différence entre le montant de l’indemnité de compensation et le salaire social minimum non qualifié.

