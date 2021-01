«Nu(e) sur le Net?», les dangers du sexting éclaircis

«Tu as envoyé une photo ou une vidéo intime à quelqu'un qui l'a partagée sans ton autorisation? Apprends à gérer la situation». La problématique du sexting, l’envoi et l’échange de messages, selfies et vidéos intimes, touche le Luxembourg. Avec la présence toujours plus marquée des jeunes sur les réseaux sociaux, le partage d'une photo est vite arrivé. Et une fois qu'un cliché intime se retrouve sur Internet, il peut être partagé des milliers de fois, même si l'original a été supprimé...

Quelle punition pour ces actes?



Si l'auteur du sexting est majeur, il risque jusqu'à 5 ans de prison. S'il s'agit d'un mineur, la protection de la jeunesse s'applique. Au Luxembourg, il n'y a actuellement pas de loi pénale pour les mineurs, «c'est une discussion en cours», indique la ministre de la Justice. Les sanctions pourront donc être: un suivi psychothérapeutique, une médiation face à la victime, un passage devant le tribunal de la jeunesse ou encore des travaux d'intérêt général.

Près de 100 mineurs par an environ en sont victimes, d'après les chiffres de la police. «Mais tous ne portent pas plainte», déplore Pascal Peters, directeur central de la police administrative. Au Grand-Duché, le terme sexting n'existe pas en tant que tel dans le code pénal. «C'est donc difficile de dénombrer les cas, poursuit Pascal Peters. Néanmoins, nous constatons, une augmentation des cas connus de 40% depuis trois ans».

Impact psychologique

Un nouveau guide a été élaboré pour évoquer cette problématique directement avec les jeunes. «La publication d'un message intime ou une photo peut vraiment entraîner un grand impact psychologique sur la victime. C'est important de les protéger et d’agir», a martelé la ministre de la Justice, Sam Tanson. Même si la victime a envoyé un SMS d'elle-même, il n’y a pas de permission de le diffuser par la suite».

Le phénomène peut toucher les mineurs dès l'âge de 10 ans et se poursuivre encore à l'adolescence, à la fin d'une relation amoureuse par exemple. «Il y a des vengeances qui se font par le biais d’Internet», déplore la ministre de la Justice.

Ce petit feuillet d'une dizaine de pages, qui sera distribué dans les écoles et disponible sur les sites de la police et de Bee Secure, rassemble de nombreux conseils pour faire face à la situation: en parler à un proche ou une association, mais surtout collecter des preuves. «Il est important de faire des screenshot du partage de photos et garder les photos qu'on a envoyées. Les autorités auront ainsi une plus grande chance de poursuivre les auteurs», recommande Pascal Peters.

(mm/L'essentiel)