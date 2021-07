Spraypark et KidsClub à la piscine de Redange

C'est une des piscines les plus appréciées de l'ouest du pays. Par de nombreux Luxembourgeois, mais aussi par de nombreux Belges qui habitent dans les communes frontalières limitrophes. La «Reidener Schwëmm», située à la bien nommée rue de la Piscine à Redange, innove constamment: pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Un tout nouveau «Spraypark», comprenez une aire de jeux pour enfants, sans la moindre profondeur, où de l'eau est projetée à partir de structures verticales, a été inauguré mi-juillet et le succès est visiblement déjà au rendez-vous, comme ont pu nous le confirmer des visiteurs réguliers de la «Reidener Schwëmm». Et quelque chose nous dit que si la température remonte dans les jours à venir, le «Spraypark» de Redange risque de faire un malheur.

Un nouveau bassin à venir et deux nouveaux toboggans depuis 2019

Si vos enfants intègrent le tout nouveau KidsClub, mis sur pied pour les 4-15 ans, ils auront l'opportunité de participer à des animations tout au long de l'année. Douze jours après la fin des Jeux olympiques de Tokyo, l'esprit olympique flottera encore sur la piscine de Redange avec l'organisation d'une «Olympiade pour enfants» de 10h à 12h. Une préinscription est obligatoire et divers jeux sont prévus à l'intérieur et à l'extérieur de la piscine. Des courses de toboggan, prévues un mois plus tard, le 18 septembre, devraient également leur faire plaisir.

Et les idées ne manquent pas pour le futur, car un nouveau bassin de compétition devrait voir le jour sur le même site dans les années à venir. Pour rappel, il y a deux ans déjà, la «Reidener Schwëmm» s'était dotée de deux nouveaux toboggans: un pour les familles et un pour les amateurs de sensations fortes.

Egal op Sonn oder Reen, bei eis ass ëmmer eng LASS Och haut sin mir op vun 10-21 Auer! Peu importe soleil ou pluie,... Publiée par Réidener - Schwemm sur Mercredi 28 juillet 2021

(fl/L'essentiel )