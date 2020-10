Depuis le Covid, le prix des maisons a augmenté

L'épidémie de coronavirus a eu un impact sur de nombreux domaines, en particulier le marché de l'immobilier. Confinement, besoin d'espace, importance d'un jardin sont autant de facteurs nouveaux qui ont impacté les décisions des propriétaires et locataires.

D'après une étude comparative menée par Immotop.lu, le prix médian des maisons a augmenté de 11,2% entre le premier et le troisième trimestre 2020 pour s'établir à 1,183 millions d'euros, quand celui des appartements a grimpé de 9,4% pour atteindre 769 000 euros sur la même période. La dynamique est similaire concernant les prix au m2: 6 650 euros pour une maison mais 15% de plus entre janvier septembre, 10 210 euros pour un appartement pour une augmentation moindre de 9,5%.

«La crise sanitaire semble avoir accéléré la progression des prix»

Si cette évolution s'inscrit dans un contexte d'explosion des prix de l'immobilier au Luxembourg au cours des dernières années, la croissance plus élevée concernant les maisons est tout sauf anodine. Le Covid-19 est passé par là, et les vendeurs anticipent les nouvelles volontés des acheteurs. «La crise sanitaire semble avoir accéléré la progression des prix, notamment des maisons à vendre», résume Immotop.lu.

D'autant que la demande reste toujours aussi forte, particulièrement pour les maisons, avec en moyenne 7,25 demandes de contact par annonce de maison et 3,22 par annonce d'appartement. À noter que le nombre d'annonces de maisons a grimpé de 39% entre le deuxième et le troisième trimestre «en raison probablement du retard sur la prise de décisions des vendeurs» dans une période incertaine. Le nombre d’annonces d’appartements a augmenté de 14,6% entre le premier et le troisième trimestre.

Autre constat, Luxembourg-Ville demeure très largement la commune la plus demandée sur le marché, devant Esch-sur-Alzette, Differdange, Bettembourg et Pétange. Hesperange, Mersch, Sanem, Dudelange et Kayl complètent le top 10.

(Thomas Holzer/L'essentiel)