Prison et amende salée pour un Differdangeois

Si vous avez la mauvaise habitude d'importuner des dames de manière répétitive, sachez que la justice belge ne rigole absolument pas avec ce type de comportement. Un citoyen de Differdange vient de l'apprendre à ses dépens pour des faits commis du côté d'Athus, en février 2020.

Un homme prénommé Armando, père de famille, vient en effet d'écoper d'un an de prison et 800 euros d'amende, selon L'Avenir Luxembourg. Le quotidien régional belge précise qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Arlon pour «harcèlement et détention d'arme prohibée». Grâce à un sursis probatoire de cinq ans, il ne repassera plus par la case prison, mais il devra se tenir à carreau et surtout ne plus avoir de contact avec sa victime. Une thérapie lui a également été prescrite. L'homme était déjà connu au Grand-Duché pour des faits similaires.

Outre le fait d'avoir adopté un comportement répété et inadéquat avec plusieurs dames, ce Differdangeois est passé à deux doigts d'une condamnation beaucoup plus lourde, mais la justice belge manquait de preuves «tangibles» pour confirmer une 3e accusation «d'outrage aux bonnes mœurs». Sa victime l'accusait en effet «de se masturber dans sa voiture» sous les yeux d'un enfant. Il avait en effet été arrêté «braguette ouverte» rue de Rodange.

(fl/L'essentiel )