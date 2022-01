Qui est l'homme trouvé sans vie dans la forêt?

Le corps sans vie d'un homme âgé probablement de plus de 70 ans avait été retrouvé le jour de Noël, dans une forêt, à Remerschen. Si la police dispose d'éléments sur sa tenue vestimentaire, en l'occurrence «une chemise en flanelle à carreaux verts et bleus, ainsi qu'un pullover bleu à rayures noires et rouges», les informations sur la victime sont très limitées et son identification est toujours impossible, un mois après la découverte.

Lundi, la police a donc lancé un appel à témoins, pour retrouver le nom du défunt, qui mesurait «environ 1,68 mètre» et avait visiblement des problèmes de santé et «des difficultés à se déplacer».

Toute information de proches, de voisins ou de personnes ayant fréquenté cet homme, peut être transmise au Service de police judiciaire par téléphone au +352 24 460 - 2121 ou par e-mail spj.ip-info@police.etat.lu.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)