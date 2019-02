Un accident a eu lieu entre Limpach et Belvaux

Deux voitures sont impliquées dans un accident qui s'est produit ce vendredi matin entre Limpach et Belvaux, sur le CR178, à mi-chemin entre le chantier de la nouvelle prison et Limpach. Selon un témoin, deux voitures sont impliquées et il y aurait des blessés.

La police est arrivée sur place, peu avant 9h, et la circulation a été bloquée. Vers 9h50, les véhicules avaient pu être évacués et la route a été rouverte, indique l'ACL.

CR178 entre Limpach et Aessen accident dégagé #ACL_CR178 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 1 février 2019

CR178 entre Limpach et Aessen accident impliquant un véhicule, route bloquée, trafic perturbé #ACL_CR178 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 1 février 2019

+++ Plus d'informations dans quelques minutes +++

(L'essentiel)