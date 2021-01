Il a sauvé son père de la noyade dans l'eau à 0°C

Pendant plusieurs mois après les faits, Armand Trausch était incapable de raconter son histoire. «Quand on voit son père comme ça...», glisse-t-il aujourd'hui avec un peu de recul mais la même émotion. Car Armand a sauvé la vie de son papa, littéralement, le 10 décembre 2018. Un peu plus de deux ans après, les images tournent en boucle mais les mots sont limpides. Ce jour-là, les deux hommes s'affairent pour nettoyer les dégâts causés par des inondations. L'Attert, qui coule juste à côté de la maison, est en crue. Méconnaissable, elle s'étend désormais sur 25 mètres et une profondeur de 2,50 mètres.

C'est alors que le papa, âgé de 80 ans, glisse et tombe à l'eau. «J'ai entendu ses hurlements», raconte Armand, qui saute immédiatement à son secours. «C'est de l'instinct, je n'ai pas réfléchi, il ne sait pas nager et a été emporté tout de suite». L'eau est alors à 0 degré. La suite a duré plusieurs minutes, une éternité. «Je me battais avec lui dans l'eau, je n'ai cessé de crier», se souvient le fils. Il réussit finalement à le saisir, à le ramener au bord et à s'accrocher au premier arbre. Seules leurs têtes dépassent du courant.

«On a eu de la chance tous les deux»

«Je n'arrivais pas à le sortir seul de l'eau. Je lui ai demandé de rester accroché, de tenir bon. J'ai couru chercher mon GSM dans la maison pour appeler le 112», détaille Armand Trausch. En dix minutes, trois secouristes et deux policiers arrivent. Puis un hélicoptère et un médecin. Mais il faudra le renfort de pompiers pour extirper l'homme âgé. Ce dernier sera conduit à l'hôpital pour des examens mais a pu rentrer chez lui le soir-même. Armand, lui, a été pris en charge quelques instants dans l'ambulance, tétanisé par le froid.

«On a eu de la chance tous les deux». Risque d'hypothermie, de crise cardiaque, au-delà de la noyade... C'est même un petit miracle. «Les mois qui ont suivi étaient très durs, je revoyais les images. Mon père m'a dit mille fois merci», confie Armand, qui vit dans le logement à côté de chez son papa. Les deux avaient déjà une relation forte, surtout depuis la disparition de leur maman et épouse, il y a 14 ans.

Ce jeudi, à 14h, à Hesperange, Armand Trausch, tout comme Ahmed Alabdulmohsen (qui lui aussi a sauvé quelqu'un de la noyade), recevront une médaille d'honneur pour acte de courage et dévouement, des mains de la ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding. «Ça m'a surpris, mais je suis heureux», glisse Armand, pudiquement.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)