Le chômage partiel mieux versé aux entreprises

Outil phare pour soutenir les entreprises pendant la crise économique, le chômage partiel a été récemment revu, afin de rendre le paiement plus rapide pour les entreprises. Depuis la mi-octobre, les entreprises qui ont reçu des aides trop importantes les mois précédents ne sont plus tenues de rembourser avant de pouvoir recevoir leur dû des mois suivants, explique parole Pierre Hobscheit, porte-parole du ministère du Travail.

Ce dernier «a bien réagi, il était conscient des problèmes», résume François Koepp, secrétaire général de l’Horesca, dont les établissements ont été particulièrement touchés. Une réunion «très constructive» a permis de régler «la plupart des dossiers». Certains professionnels se plaignaient en effet des retards de paiement. «Il y a une semaine, je n’étais payé que pour les mois de mars à juin», se souvient Renzo Bellanima, patron du restaurant Delirio Culinario, dans la capitale. Mais avec la nouvelle procédure, il a «reçu l’argent pour juillet et celui pour août et septembre a été promis pour la mi-novembre». Bob Krier, associé des boîtes de nuit M Club et Gotham a «tout reçu jusque fin septembre. Jusqu’à présent, il y avait beaucoup de paperasse à remplir».

Les autres secteurs ont également vu une différence. «L’État a été très généreux, mais le système était complexe: j’ai eu un montant costaud à rembourser en septembre, suite aux avances trop importantes», se souvient Fernand Ernster, patron des librairies du même nom. Désormais, il n’a plus recours au chômage partiel, mais il se réjouit que «le gouvernement ait réagi de manière rapide». Anne-Marie Taranto, gérante de la boutique de vêtements Via Moda de Dudelange, se souvient aussi «des acomptes à rembourser au printemps. J’avais dû veiller à garder une certaine trésorerie». «Cela va nettement plus vite désormais pour toucher l’argent», confirme une autre libraire du pays, qui y a toujours recours.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)