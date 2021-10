«Dire adieu à ce fidèle témoin de notre histoire»

Depuis des centaines d'années, il trône entre la rue Large et la rue du Saint-Esprit, au beau milieu de la cour intérieure du Lëtzebuerg City Museum. Cet arbre remarquable, un hêtre pourpre dont le diamètre du tronc est estimé à 1,70 m, va malheureusement devoir disparaître, lors des prochains mois. «Il est là depuis 260 à 300 ans», estime Serge Wilmes, premier échevin de la ville de Luxembourg. «Il faut s'imaginer que, tout jeune, cet arbre a vu les troupes révolutionnaires françaises débarquer dans la forteresse. Il est même classé parmi les monuments nationaux. Il est atteint par un champignon qui ronge le bois. Il risque désormais de s'écrouler et on doit tristement se résoudre à l'abattre».

Malgré l'expertise de plusieurs spécialistes, force est de constater que l'histoire de ce hêtre va devoir s'arrêter. «21 000 arbres, environ, sont répertoriés dans notre cadastre des arbres», indique Serge Wilmes, «et on effectue régulièrement des contrôles périodiques pour mesurer leur stabilité et leur état de santé. Trois expertises ont eu lieu pour ce hêtre pourpre en 2013, en 2016 et en 2021, et malheureusement nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait l'abattre pour éviter tout danger. On va demander l'autorisation au ministère de l'Environnement, et dès les prochains mois, il faudra dire adieu à ce fidèle témoin de l'histoire de notre ville».

Visible depuis le Fetschenhaff, dans le quartier de Cents, c'est vraiment un «arbre majestueux», insiste le premier échevin. «C'est le moment ou jamais pour faire des photos, car il aura bientôt dit son dernier mot. On ne peut malheureusement rien faire contre la plupart de ces champignons qui attaquent nos arbres. Aucun traitement n'existe et les derniers étés, très secs, ont contribué à l'affaiblir. C'est désormais trop tard et on l'abat vraiment à contrecœur. La sécurité de nos concitoyens est la priorité. Des branches sont déjà tombées et le tronc également pourrait se casser. C'est urgent».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )