Qui est le plus gros employeur du Luxembourg?

Comme en 2019, le podium des plus gros employeurs du Luxembourg est occupé dans l'ordre par POST, les CFL et Cactus, selon le classement publié ce mardi par le Statec. POST Luxembourg conforte sa première place avec un effectif arrondi de 4 650 personnes au 1er janvier 2020. Le groupe public de télécommunications a gagné 110 postes en un an.

Les CFL, déjà deuxième plus gros employeur du pays en 2019, conservent cette place au 1er janvier 2020, avec un effectif de 4 510 personnes, soit 150 postes de plus sur un an. Le groupe de transport ferroviaire devance toujours Cactus, encore troisième de ce classement avec 4 420 employés. Le distributeur luxembourgeois a embauché 100 personnes entre 2019 et 2020.

Amazon, 10e plus gros employeur du pays

De son côté, ArcelorMittal remonte d'une place au classement. Sixième en 2019, le groupe sidérurgique a embauché 90 personnes et compte désormais 3 900 collaborateurs. Pour rappel, ArcelorMittal était encore le plus gros employeur du pays en 2015, avec 4 260 salariés, avant de se faire détrôner par POST en 2016. Quoi qu'il en soit, l'aciériste arrive juste après le prestataire de services en gestion de bâtiments Dussmann (4 280, +220).

Peu de changements sont intervenus concernant les entreprises qui complètent le classement jusqu'à la 20e place. Le manufacturier de pneumatiques Goodyear reste 7e (3 450, +20), suivi par Luxair dont l'effectif n'a pas évolué (2 950), du cabinet d'audit et de conseil PwC (2 930, +60). Le Centre hospitalier de Luxembourg se contente désormais de la 11e place (2 490, +130), devancé par Amazon, qui compte 2 760 personnes.

Les effectifs de l'État continuent de croître (29 320 personnes, +94), alors que la Ville de Luxembourg compte 120 collaborateurs de plus qu'il y a un an (4 181).

