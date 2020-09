Les avions en plus, c'est juste une impression

«Depuis la fin du confinement, le quartier de Cessange subit les avions au décollage, ce qui n'était pas le cas avant. Il est infernal de garder la fenêtre ouverte. Le passage est constant», affirme une lectrice vivant dans ce quartier résidentiel du sud de la capitale. Elle souligne un «agacement des habitants». Pourtant, sur place, difficile de percevoir un «passage constant». Les avions qui passent relativement bas sont plutôt occasionnels.

Contactée par L'essentiel, l'Administration de la navigation aérienne (ANA) confirme que les routes empruntées par les avions pour partir du Findel ou s'en approcher «n'ont pas été modifiées», selon une porte-parole. D'autant que la route qui passe au-dessus de Cessange, appelée EXCOS2X, «est la route la moins empruntée de toutes. Elle est réservée au trafic allant vers Sarrebruck et Zweibrucken et au trafic allant, le week-end ou le matin et le soir vers Munich, quand la base militaire de Ramstein n'est pas active».

40% à 60% de trafic en moins

En d'autres, termes, il n'y a pas plus d'avions qu'avant le confinement qui survolent Cessange. D'autant plus que le trafic aérien est loin d'être revenu à la normale. Selon l'ANA, il y a entre 40% et 60% de mouvements de compagnies aériennes régulières en moins que l'année dernière à la même époque. La faute à une reprise qui ne se fait que progressivement, après l'interruption quasi totale du trafic aérien en raison de la pandémie.

Mais alors pourquoi cette impression que des avions passent sans cesse au-dessus des têtes des Cessangeois? «Suite à l'absence de vols pendant le confinement, la lente reprise du trafic pourrait être perçue comme une augmentation du trafic», estime la porte-parole de l'ANA. Les riverains s'habitueraient plus facilement à l'arrêt des vols qu'à leur reprise...

(jw/L'essentiel)