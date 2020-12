Louer son sapin en pot, la bonne idée pour Noël

L’idée est à la mode et pourtant elle a déjà 30 ans. «Chez nous à Noël, nous prenions un sapin de la pépinière, raconte Nicole Becker. Et après les fêtes nous le remettions en terre. Mon frère Jos a eu l’idée de proposer cela aux clients». Dans la famille Becker, qui tient sa Bamschoul (pépinière) à Steinsel, un arbre ça se respecte. Alors si on peut éviter de «couper un beau Nordmann qui a mis des années à pousser pour le garder trois semaines dans son salon…»

D’où le concept du sapin à louer. «Au départ c'était 30 à 40 sapins par saison. Puis 150 à 200. Avec Facebook et le bouche à oreille, la demande a atteint «950 l'an passé et cette année on s’attend à dépasser les 1000», note Nicole Becker. D’autant qu’avec la pandémie «les gens ont plus de temps à la maison pour décorer et ne partent pas en vacances».

Six personnes recrutées

Il est juste interdit de couper la cime ou d’utiliser de la neige artificielle. Les consignes d’arrosage sont fournies. Souvent, les loueurs sont des habitués. «Une dame prend le même sapin depuis cinq ans», sourit la responsable. Selon la taille il faut compter de 55 à 150 euros, livraison comprise. Six personnes sont recrutées exprès. Les sapins d’Allemagne ou des Pays-Bas sont mis en pot. Les préserver l'été des sécheresses est de plus en plus difficile. Quand ils dépassent les 2 m, ils sont replantés sur le plateau de Steinsel.

Le but n’est pas d’inonder le marché car avec 1000 la limite semble atteinte. «Ce n’est pas du tout la philosophie. On cherche à recycler et à éviter le gâchis». Et les sapins ont parfois des défauts. «On invite les gens à venir les choisir. Mais les plantes ce n’est pas toujours parfait, c’est comme les gens. Si certains ne trouvent pas leur bonheur, cela ne nous pose pas de problème».

