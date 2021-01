Les mesures prolongées jusqu'au 21 février

Les restrictions vont-elles être prolongées à l'identique au-delà du 31 janvier? Ou alors les restaurateurs peuvent-ils espérer rouvrir? Comment le Luxembourg doit-il faire face à la menace du variant anglais du coronavirus, qui pourrait faire augmenter le nombre d'infections dans les semaines à venir? La campagne vaccinale va-t-elle s'accélérer? Pour le savoir, suivez le Premier ministre Xavier Bettel et la ministre de la Santé, Paulette Lenert, en direct sur notre site à partir de 15h, avec une interprétation en direct vers le français. Ils s'expriment à l'issue du Conseil de gouvernement, lors duquel les ministres ont discuté de la pandémie et des mesures à prendre pour l'avenir.

15h33

Une question sur le harcèlement morale perpétré par Monica Semedo, eurodéputée DP. Si le Premier ministre ne connait pas le dossier dans le détail, il condamne le mobbing, qui n'est pas un délit banal, affirme Xavier Bettel. «Je n'accepte pas ce qui s'est passé», dit-il. D'autres analyses de l'affaire seront effectuées avant des décisions.

15h27

Pour les règles sur les retours au Luxembourg, le Premier ministre veut discuter avec les pays voisins, pour se mettre d'accord. Il vaut mieux avoir les mêmes règles. «Il faut agir de manière responsable, et ne pas faire comme si les variants n'existe pas. Il faut de nouvelles règles aux aéroports à l'entrée dans le pays. Un test négatif, mais on pourrait aller encore plus loin». Différents critères doivent être définis, discussions prévues lundi prochain. Présentation au public: lundi soir ou mardi.

15h24

Xavier Bettel revient sur le principe de garder la deuxième dose de côté pour les personnes qui ont déjà reçu la première. Selon lui, c'est nécessaire, pour éviter que l'effet des premières doses soit perdu.

15h23

Le Premier ministre indique que le vaccin d'AstraZenica sera autorisé en Europe dès la fin du mois, et les livraisons pourraient se faire la semaine prochaine. Ces informations ont été données hier aux chefs de gouvernements européens.

15h22

Jusqu'à présent, un peu plus de 40% des personnes invitées pour se faire vacciner ont pris rendez-vous.

15h21

1143 personnes ont déjà reçu la deuxième dose.

15h20

Le point sur les livraisons: le pays dispose de 19512 doses de Pfizer et 1 200 doses de Moderna, soit de quoi vacciner 10 350 personnes, le Luxembourg gardant de côté la deuxième dose des personnes qui ont reçu la première. Des livraisons sont attendus jusqu'à fin mars, malgré les retards de Pfizer. Moderna a indiqué hier qu'il pourrait faire la prochaine livraison le 30 janvier au lieu du 25. D'ici fin mars, nous aurons vacciné 43 200 personnes.

15h18

Le conseil d'éthique a rendu son avis sur la prochaine phase de vaccination, qui sera définie la semaine prochaine. «Nous n'avons pas encore eu le temps de l'analyser dans le détail, mais nous le ferons dans les prochaines heures et prochains jours».

15h17

Il faut donc se préparer à une nouvelle dégradation de la situation. «Ce n'est pas le moment de procéder à des allégements, nous avons des mesures qui marchent».

15h15

Ces chiffres positifs sont le fruit du travail des citoyens. Il n'y a pas eu d'effet «Noël». Conséquence: les hôpitaux sont tout proches de redescendre en phase 2. «Cela répond à l'objectif de nous donner de la marge, notamment face au nouveau risque des variants. C'est un nouveau type de virus qui se répand beaucoup plus rapidement, les gens peuvent contaminer plus de personnes», dit Paulette Lenert. «Il faut s'attendre à des chiffres de contaminations plus élevés, même si ce n'est pas encore le cas».

15h14

Au tour de la ministre de la Santé de prendre la parole. «On avait espéré pouvoir respirer en début d'année», soupire-t-elle. Avec 137 contaminations par jour, nous sommes dans les mêmes eaux que nos voisins. Avec 1,86% de tests positifs, le Luxembourg est plutôt bien placé. Les tests sur ordonnance sont positifs à 4,86%, moins qu'en Allemagne.

15h12

Le chef du gouvernement rappelle l'importance de l'ouverture des frontières en Europe, notamment pour les travailleurs frontaliers du secteur de la santé. Un certificat de vaccination pourrait être retenu dans d'autres pays. Mais il est trop tôt pour dire que les personnes vaccinées auront plus de libertés que les personnes qui attendent encore leurs vaccins.

15h11

Les voyages ne sont pas interdits, mais pour ceux qui reviennent, il pourrait y avoir de nouvelles règles.

15h10

Il faudra peut-être un test négatif pour les personnes revenant au Luxembourg. «Si on reste pendant un certain temps à l'étranger, il faudra peut-être respecter des mesures en revenant au Luxembourg», indique le chef du gouvernement. «Tout cela sera négocié lundi prochain» lors d'un échange avec les pays voisins.

15h09

Le Premier ministre n'écarte pas le risque de nouvelles restrictions d'ici là, si la situation le nécessite, notamment en raison du développement des variants. Il insiste sur l'importance du séquençage.

15h08

Ce n'est donc pas le moment de déconfiner. «Les mesures qui s'appliquent jusqu'à la fin du mois sont prolongées jusqu'au 21 février».

15h07

Mais il faut s'inquiéter de la propagation des différents variants du virus, rappelle Xavier Bettel. Pour l'heure, seul le variant britannique a été détecté au Grand-Duché. Il est susceptible de faire augmenter les contaminations, comme en Irlande.

15h05

Le chef du gouvernement félicite les citoyens qui, en grande majorité, ont respecté les règles pendant les fêtes. «Ce n'est pas le mérite de la politique, mais du comportement des citoyens».

15h04

«La situation est allée dans la bonne direction et les mesures portent leurs fruits» indique Xavier Bettel. Avec 137 contaminations par jour, nous sommes au même niveau cette semaine que celle d'avant. 63 patients sont en soins normaux, 14 en soins intensifs, la situation s'est améliorée.

14h57

Nous vous indiquions ce vendredi matin que la tendance est à la prolongation des restrictions actuelles.

14h50

Bonjour et bienvenue dans ce direct! Le chef du gouvernement et la ministre de la Santé sont attendus dans les minutes qui viennent.

(L'essentiel)