La glissière de sécurité transperce la voiture

Un conducteur qui circulait, mercredi soir, entre Echternach et Weilerbach, a eu de la chance dans son malheur. Vers 20h45, il a perdu le contrôle de son véhicule, sans raison apparente, et a percuté la glissière de sécurité. Celle-ci a alors transpercé la voiture, précise le Centre d'incendie et de secours d'Echternach.

Miraculeusement, l'automobiliste n'a été que légèrement blessé! Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident.

(L'essentiel)