Les températures chutent dès ce week-​​end

On est loin des températures qui dépassaient les 15°C par endroit ces derniers jours... Dès ce samedi, la météo du pays se rafraîchit, il fera entre -5 et -2°C samedi matin et entre 4 et 8°C seulement, pour l'après-midi. Heureusement le soleil ne nous quitte pas tout le long du week-end, qui restera ensoleillé.

Même refrain pour dimanche, dont les températures oscilleront entre -6 et -3°C pour le matin et 5 à 9°C, pour l'après-midi. Aucune précipitation n'est d'ailleurs prévue par Meteolux.

Les températures resteront fraîches toute la semaine prochaine: entre -5°C et 7 degrés maximum. Il faudra attendre jeudi pour que les températures remontent un tant soit peu: il fera entre 4 et 6°C le matin et 6 et 8°C l'après-mdi.

(mm/L'essentiel)