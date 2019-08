La Fouer cartonne dès son premier week-​​end

Malgré les années qui défilent , la plus grande fête foraine du Luxembourg ne désemplit pas. Au contraire, ce premier week-end de l’édition 2019 est proche d’être l’un des coups d’envois les plus réussis, assure le président de la Fédération nationale des commerçants forains, Charles Hary.

«Tout était réuni pour un week-end vraiment formidable, surtout avec le temps», explique-t-il. «Il y a toujours de plus en plus de monde car c’est une foire très attractive, en plus des habitués déjà convaincus qui reviennent tous les ans», ajoute-t-il.

«Non, les prix ne sont pas excessifs»

Et si l’on questionne Charles Hary au sujet des prix parfois jugés élevés des attractions de la Schueberfouer, sa réponse est simple. «L’entrée de la foire est gratuite, beaucoup de choses ne vous coûtent rien sur le site. Il est toujours possible de profiter des belles lumières et des décorations de la Schueberfouer pendant une balade en famille, avec en prime la bonne ambiance, et voilà vous passez une belle journée en ne dépensant aucun euro».

De plus, Charles Hary souligne également les bénéfices qu’apportent les nombreuses possibilités d’accès gratuites à la foire située parking du Glacis. «Encore un service gratuit qui profite à la foire et aux visiteurs», se satisfait-il. La nouvelle station de Tramway qui dessert la Schueberfouer inaugurée l’année dernière constitue aussi un «bienfait».

Charles Hary rapporte aussi avec un grand sourire que l’arrivée de la mascotte Lämmy est un «succès fou et tous les enfants l’adorent». En outre, «tous les bénéfices issus de la vente des produits dérivés de la mascotte de la Schueberfouer seront reversés à des associations qui viennent en aide aux sinistrés de la récente tornade qui a sévi dans le sud-ouest du Grand-duché».

(Dimitry Jaffrès/L'essentiel)