L'ado de 16 ans disparue en août retrouvée

La Luxembourgeoise Eva Z. était portée disparue depuis près de six mois. Elle n'avait plus été vue depuis son passage dans une clinique. La police de Trèves a annoncé que la jeune fille de 16 ans a été retrouvée, dimanche après-midi, en Sarre. Elle se porte bien et a été ramenée chez ses parents, des Luxembourgeois vivant en Allemagne.

La police n'a fourni aucun détail sur l'endroit où se trouvait la fille ces six derniers mois. «Comme l'affaire concerne la vie privée et les droits de la jeune mineure, nous ne sommes actuellement pas en mesure de fournir plus d’informations sur les détails de l'enquête et de l'opération de police», a indiqué un porte-parole de la police. En conséquence, on ignore si la disparition était liée à un crime ou volontaire.

Les parents avaient craint que quelque chose de grave ne soit arrivé à Eva. Le père avait expliqué à Bild que la jeune fille avait eu une relation avec un homme de 58 ans alors qu'elle en avait 14. Trois mois avant la disparition d'Eva en août 2020, les parents avaient obtenu une interdiction de contact et avaient dénoncé l'individu aux autorités. L'adolescente avait ensuite suivi une thérapie pour rompre ses liens psychologiques avec l'homme dont elle était, selon un rapport, l'esclave. C'est de la clinique où elle suivait cette thérapie qu'elle avait disparu, sans objet de valeur, ni téléphone portable.

(mei/L'essentiel)