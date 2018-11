Le CSV maintient la pression sur Schneider

Le CSV n'en démord pas. Une semaine après avoir tiré à boulets rouges sur le ministre LSAP de l'Économie, Étienne Schneider, le parti qui devrait à nouveau se trouver dans l'opposition lors des cinq prochaines années a encore critiqué la gestion du ministre, suite au fiasco Planetary Resources.

Schneider persiste aussi



En réponse à une question parlementaire sur Planetary Resources posée une seconde fois par Laurent Mosar, Étienne Schneider répète que SAAM Luxembourg, détenue à 100% par la SNCI (Société national de crédit et d'investissement) n'est plus actionnaire de Planetary Resources Inc. Il précise la date du désengagement: le 22 octobre dernier, après une procédure interne auprès de la SNCI initiée le 5 octobre.

Pour rappel, motivé par l'exploitation des ressources spatiales, l'État s'était engagé en 2016 via la Société nationale de Crédit et d'Investissement dans l'entreprise, Planetary Resources. Mais les 12 millions de pertes accumulées l'ont poussé à faire machine arrière récemment.

Une société basée au Delaware

Alors qu'Étienne Schneider faisait valoir le risque d'investissement dans les start-up, le CSV révèle aujourd'hui que Planetary Resources est basée au Delaware, un paradis fiscal américain. «M. Schneider trouve-t-il normal que le Luxembourg engage de l'argent public dans une société off-shore? Qui sont les autres actionnaires? Pourquoi n'ont-ils pas respecté leur engagement?», interroge le député Laurent Mosar.

Autant de questions auxquelles Étienne Schneider ne répond pas, regrette Claude Wiseler, chef de file du CSV lors des élections. «C'est tout simplement inacceptable. Le ministre ne vient pas en commission et se contente de réponses évasives».

Join, autre dossier sensible

Autre dossier sensible abordé, la situation de la société de téléphonie mobile Join, dans le giron de POST Luxembourg. Les pertes et emprunts approcheraient en effet les 100 millions d'euros, selon le CSV. «On se demande pourquoi POST a investi et réinvesti des fonds considérables dans une entreprise qui n'a jamais fonctionné», tance Laurent Mosar.

Là encore, «les réponses d'Étienne Schneider sont attendues», réitère Claude Wiseler, qui n'hésite pas à élargir les questions aux dossiers Google ou encore ArcelorMittal Dudelange. «Une chose est certaine, nous ne lâcherons pas. C'est à ce gouvernement de répondre, pas au prochain», conclut-il.

Planetary Ressources est basé au Delaware, un paradis fiscal américain, selon ces documents produits par le CSV:

(Thomas Holzer/L'essentiel)