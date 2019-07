Buzz Aldrin partage son expérience à Luxembourg

Le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, Buzz Aldrin a été reçu à l'ambassade des États-Unis ce mercredi. Une visite du célèbre astronaute de 89 ans réalisée dans le cadre de la fête nationale américaine le 4 juillet, fêtée également à la Philharmonie, au Luxembourg mais également pour le 50ème anniversaire de l’atterrissage d'Apollo 11 sur la Lune.

Buzz Aldrin a rencontré l'équipe de l'Agence spatiale luxembourgeoise et le Comité consultatif gouvernemental sur les ressources spatiales, composé d'experts spatiaux de renommée internationale. L'ancien astronaute a parlé entre autres des défis actuels et futurs du Luxembourg en termes d'exploration spatiale mais aussi de l'utilisation des ressources dans l'espace.

Le 16 juillet 1969, l'astronaute a été le pilote d'Apollo 11, qui transportait également Neil Armstrong et Michael Collins. Cinq jours plus tard, Aldrin deviendra le deuxième homme à marcher sur la Lune après Neil Armstrong.

Working on my photography skills..it’s a little harder when you’re in a spacesuit and the camera is from 1969! #FlashbackFriday pic.twitter.com/Eg7DkyT6eu