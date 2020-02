Les pères utilisent de plus en plus le congé parental

Le congé parental est de plus en plus fréquent pour les jeunes parents. C’est ce qui ressort de l’évaluation de la réforme de 2016, menée par une équipe du Luxembourg institute of socio-economic research (LISER) et présentée mercredi, aux députés membres de la commission de la famille. L’étude se base sur des données de la Sécurité sociale (allant jusqu’à février 2018) et sur des entretiens avec des employeurs.

La réforme, qui a augmenté l’indemnité et permis un fractionnement du congé, a profité à «quasiment l’ensemble des mères et des pères, qu’ils soient résidents ou frontaliers», note l’étude. La demande de congé parental est de plus en plus courante, notamment pour les pères: ils étaient 25% à y recourir en 2016, contre 49% en 2018. Les catégories qui bénéficient le moins de la réforme sont «les pères résidents moins aisés et travaillant pour des petites entreprises, les mères frontalières les plus aisées ou ayant au moins trois enfants et les mères résidentes fonctionnaires».

Pour améliorer les chiffres, certaines entreprises dont les salariés utilisent peu le congé parental estiment qu’il faudrait instaurer une plus grande marge de manœuvre au niveau de l’organisation. Une aide pour les plus petites entreprises est également souhaitée. Il est en revanche trop tôt pour analyser certaines données, comme le recours au fractionnement du congé parental ou le nombre de refus de la part des employeurs. La réforme du congé parental avait coûté 166 millions d'euros aux finances publiques l'année suivant sa mise en place.

(jg/L'essentiel)