Ivre, il insulte les policiers et finit au poste

Un homme alcoolisé, impliqué dans un accident de la circulation, s'est montré très virulent envers les forces de l'ordre, qui n'ont eu d'autre choix que de sévir, jeudi soir, dans la capitale. Il était environ 21h, lorsqu'un accrochage entre deux véhicules s'est produit à l'intersection de la rue du Fort Wedell et de la rue d'Epernay. Un des protagonistes de l'accident a alors refusé de remplir le constat amiable. Arrivée sur place, la police a procédé à un test d'alcoolémie qui s'est révélé positif pour le conducteur récalcitrant.

Ce dernier a pourtant nié l'évidence et refusé de coopérer avec la police. Il a été informé que son permis risquait de lui être retiré, ce qui ne l'a pas empêché de tenter de reprendre le volant. Les policiers l'en ont dissuadé, avant d'être victimes d'insultes et de menaces physiques. Hors de lui, l'homme a dû être maîtrisé et placé en détention provisoire, en raison du danger qu'il représentait pour lui-même et les autres.

(pp/L'essentiel)