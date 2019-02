Va-​​t-​​on battre le record de 18,2°C qui date de 1960?

Le 29 février 1960, il a fait 18,2°C au Luxembourg. Une température jamais égalée depuis, selon les statistiques de MeteoLux, mais qui pourrait l'être cette semaine. «Le record de 18,2°C pourrait être battu de justesse aujourd’hui et/ou demain (NDLR: mardi et/ou mercredi)», glisse Jacques Zimmer, de MeteoLux, qui précise que lundi il a fait 17,3°C. Le prévisionniste indique qu'il pourrait faire jusqu'à 20°C ce mardi après-midi et mercredi, avant un changement jeudi «nettement plus nuageux et plus frais».

Même s'il faudra attendre les relevés de ces prochaines heures et le bilan définitif communiqué en mars, toujours est-il que, déjà, «le mois de février 2019 sera certainement un des mois de février les plus chauds jamais observés». En date de lundi, la température moyenne mensuelle était fixée à 4,6°C, soit trois degrés de plus que la normale depuis 1981 pour un mois de février (1,6°C). Le record datant de février 1990, avec 5,9°C de température moyenne mensuelle.

À l'inverse, c'est en février 1956 qu'il a fait le plus froid au Grand-Duché, avec -20,2°C le 2 février 1956 et une moyenne mensuelle de -8,8°C.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)